لاكازيت: لهذا السبب تعاقد أرسنال مع إيمري

ألكسندر لاكازيت نجم هجوم فريق أرسنال يشيد بتعاقد إدارة ناديه مع المدير الفني أوناي إيمري بعد الصعود لنهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم فريق أرسنال عن سعادته الغامرة بصعود فريقه لنهائي بطولة الدوري الأوروبي عقب التغلب على فالنسيا في نصف النهائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاكازيت وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة للصعود للمباراة النهائية، ويبحث عن التتويج باللقب.

آسيست من لاكازيت 🅰️

هدف من أوباميانج ⚽️

أحتفال مميز 💫



أشياء اعتدنا عليها مع آرسنال هذا الموسم 🔝 pic.twitter.com/Q19epKYkgI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال لاكازيت: "لهذا السبب تحديدًا قام النادي بالتوقيع مع أوناي إيمري، من أجل أن نصعد خطوة جديدة، وهو فعل ذلك بالوصول لنهائي الدوري الأوروبي من الموسم الأول".

وأضاف: "أتمنى أن يكون نهائيًا عظيمًا، سنقوم بالتحضير له بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة من الموسم لنقدم أفضل ما لدينا".

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وأكمل: "نحن سعداء ونشعر بالفخر رغم علمنا أننا لعبنا بشكل سيء في آخر شهر بالدوري الإنجليزي، لذلك كانت تلك هي فرصتنا الأخيرة من أجل دوري أبطال أوروبا، نحن في حاجة للبطولات".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حسم تأهله لنهائي الدوري الأوروبي بعد التفوق على فالنسيا في ملعب مستايا بأربعة أهداف مقابل هدفين.