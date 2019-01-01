لاكازيت: في آرسنال لعبت أفضل كرة قدم في حياتي

لاكازيت يتحدث عن فترته مع آرسنال ويقارنها بحقبته مع ليون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم نادي آرسنال أليكساندر لاكازيت إن فترته مع الفريق اللندني تعد هي الأفضل في مسيرته الكروية، على كافة المستويات.

وكان لاكازيت قد قدم موسمًا رائعًا مع آرسنال وصل فيه إلى نهائي الدوري الأوروبي وكان سببًا رئيسيًا في جزء كبير من انتصاراته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال لاكازيت إنه فخور بكونه لاعب في صفوف آرسنال، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يصل إلى هذا المستوى الرائع بهذه السرعة.

وأضاف: "لعبت في ليون واليوم أنا في آرسنال، أحمل مشاعر كبيرة تجاه الناديين ولكنني أقول إن فترتي في آرسنال تعد هي الأفضل في مسيرتي على الإطلاق"

وتابع: "لدينا تحديات كبيرة في الموسم المقبل، ولكننا يجب أن نجتاز التحدي الأهم بالنسبة لنا وهو التتويج بالدوري الأوروبي هذا الموسم، سيكون هذا جيدًا لنتوج عملنا الجيد خلال العام الأول لأوناي إيمري"

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يذكر أن آرسنال سيصطدم بجاره اللدود تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي والذي سيلعب في أذربيجان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري