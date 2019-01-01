لاكازيت عن استبعاده من منتخب فرنسا: لم أفقد الأمل

نجم آرسنال يود العودة للديوك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ألكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال أنه لم يفقد الأمل بعد في العودة إلى منتخب فرنسا، رغم استمرار استبعاده.

وقال لاكازيت لكانال فوتبول:"أنا أواصل العمل، والمدرب هو من يتخذ القرارات".

وأضاف:"أنا أحاول أن أفعل ما يجب أن أفعله، ودائماً ما أكون متحفزاً".

يأتي ذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب لكأس العالم 2018 الذي توج به الديوك، كما تم استبعاده أيضاً من تصفيات يورو 2020.

وكان لاكازيت قد سجل 13 هدفاً في البريميرليج وصنع 10، بينما سجل 4 أهداف في الدوري الأوروبي.

يذكر أن المهاجم الذي سجل أمس في فوز آرسنال على بيرنلي 2-1، لم ينضم للمنتخب منذ نوفمبر 2017، وتحديداً ودية ألمانيا التي انتهت بالتعادل 2-2.