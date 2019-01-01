لاكازيت: طموح أرسنال المركز الرابع

تعرف على تصريحات لاكازيت حول موسم أرسنال

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أكد ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، أنّ طموح الجانرز للموسم المقبل لا يتجاوز حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوربا، بينما رأى بيير إيميريك أوباميانج أنّ الوقت قد حان للفوز بالألقاب.

أرسنال وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي وخسره برباعية أمام تشيلسي.

وقال لاكازيت في تصريحات لمجلة "فور فور تو" البريطانية: "فريق مثل أرسنال يجب أن يلعب باستمرار في دوري أبطال أوروبا ولذلك طموحنا إنهاء الدوري بين المراكز الأربعة الأولى".

وتابع: "علينا أن نبدأ في التخطيط للفوز بالألقاب الكبيرة في المواسم المقبل، ولكن في الوقت الراهن هدفنا ضمان التواجد في التشامبيونزليج".

أوباميانج عارض لاكازيت بقوله: "أرسنال فريق كبير ولديه تاريخ طويل من حصد الألقاب. أعتقد أنّ الوقت قد حان للفوز بالبطولات الكبرى".

واختتم: "حققنا كأس الاتحاد الإنجليزي منذ سنوات ويجب أن نمتلك طموحًا أكبر ونتطور على المستوى الذهني بهدف التقدم للأمام".

جدير بالذكر أنّ آخر بطولة حصدها أرسنال كانت الفوز بكأس الاتحاد في موسم 2016-2017 ثم حصد الدرع الخيرية أمام تشيلسي.