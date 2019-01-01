لاكازيت: اسألوا إيمري عن مشاركتي مع أوباميانج وبيبي

ألكسندر لاكازيت نجم فريق آرسنال يؤكد أن الحصول على نقطة أمام توتنهام أمرًا جيدًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم فريق آرسنال عن رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تحقيق المزيد لكن الحصول على نقطة من توتنهام تعد أفضل من لا شيء.

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وقال لاكازيت: "أردنا تحقيق الفوز اليوم لكن نقطة من فريق مثل هذا تعد جيدة، نقطة واحدة أفضل من لا شيء، لقد سجلت والجميع كان سعيدًا، وعليهم في توتنهام أن يشكروا هوجو لوريس على ما أنقذه من فرص".

وأضاف عن ثلاثيته مع كل من أوباميانج ونيكولاس بيبي: "عليكم أن تسألوا المدير الفني نفسه إذا ما كان سعيدًا بما نقدمه سويًا".

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وأكمل أوباميانج: "في الشوط الأول كنا نستحق أن نتلقى هدفين، لقد كانت مباراة صعبة للغاية لكن في الشوط الثاني استحقينا أكثر من ذلك".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وكان أرسنال قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة.