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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاكازيت: اختلافات جوهرية بين فينجر وإيمري

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Getty Images
تعرف على تصريحات لاكازيت حول الفارق بين فينجر وإيمري
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال، حول الفوارق الجوهرية بين المدرب الحالي للجانرز، أوناي إيمري، والسابق، أرسين فينجر.

لاكازيت سجل هدفًا أمام نابولي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ليتأهل الجانرز لمواجهة فالنسيا.

وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "هناك تغييرات كبيرة بين أرسنال في الموسم الحالي عن الماضي، لقد تحسنا كثيرًا على المستوى التكتيكي والمدرب يجعلنا نشاهد العديد من مقاطع الفيديو وهو أمر مختلف عن فينجر".

وتابع: "من الصعب المقارنة بين المدربين لأن كل واحد منهما له فلسفته الخاصة، وهدف إيمري هو استقبال أقل عدد من الأهداف ومؤخرًا أصبحنا أفضل في هذا الصدد وخاصة خارج الملعب".

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واختتم: "كل شيء في أيدينا الآن، نحتاج للفوز بجميع المباريات المقبلة لأجل التواجد في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما نستطيع حصد لقب الدوري الأوروبي".

أرسنال يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 33 مباراة لعبها.

ويواجه المدفعجية كريستال بالاس في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي قبل أن يلعب أمام وولفرهامبتون ثم ليستر سيتي فبرايتون وأخيرًا بيرنلي.

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