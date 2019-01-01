بسبب لافتة الجماهير وقميص جورتسيكا - الاتحاد الأوروبي يعاقب بايرن ميونخ

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب بايرن ميونخ بسبب لافتة معارضة من الجماهير لتقنية الإعادة وقميص مخالف ارتداه ليون جورتسيكا خلال مباراة ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقاب نادي بايرن ميونخ بسبب عدة مخالفات تم ارتكابها خلال مواجهة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الأوروبي وأكد من خلاله أن مخالفة النادي الألماني وجماهيره للوائح البطولة هي ما عرضته لتلك العقوبات.

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وجاءت العقوبة الأولى بسبب لافتة تحمل عبارات مهينة للاتحاد الأوروبية ولتقنية الإعادة التليفزيونية التي أدخلت على بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

والعقوبة الثانية جاءت بسبب قميص لاعبه الألماني ليون جورتسيكا الذي ارتدى قميص خاطئ بشعار الدوري الألماني بدلًا من قميص بشعار دوري أبطال أوروبا وبوجود رعاة يتعارضون مع رعاة الاتحاد الأوروبي.

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وعاقب الاتحاد الأوروبي عدة أندية آخرى أيضًا في نفس البيان الذي نشره من ضمنها شالكه الألماني للشغب أمام مانشستر سيتي وزينت الروسي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.