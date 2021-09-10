لاعب وسط .. مينيزيس يجد الحل لأزمة النصر الدفاعية أمام تراكتور

النصر يُعاني من أزمة دفاعية كبيرة

يُواصل النصر السعودي استعداداته لمواجهة تراكتور سيزي الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم في العاصمة القطرية الدوحة وسط أزمة دفاعية كبيرة تضرب الفريق.

النصر لم يُسجل مدافعه الجديد راميرو فونيس موري في قائمة دوري الأبطال، ويغيب عن المباراة القادمة الثنائي علي لاجامي وعبد الله مادو للإيقاف، فيما يُعاني نايف الماس من بعض الآلام التي قد تمنعه عن السفر للدوحة.

أزمة النصر الدفاعية زادت حدة في الأيام الأخيرة بعد تعرض عبد الإله العمري للإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

المدرب مانو مينيزيس وحسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية وجد الحل الأفضل لتلك الأزمة في استخدام أحد لاعبي الوسط ليلعب بجانب الوافد الجديد "محمد آل فتيل"، الذي انضم للنصر هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي وعدم تجديد لخلاف حول التفاصيل المالية.

وقد وقع خيار المدرب البرازيلي على عبد الله الخيبري لاعب الوسط ليلعب في قلب الدفاع بجانب آل فتيل، وقد جرب الثنائي معًا بالفعل خلال تدريبات اليوم الجمعة تحسبًا لعدم لحاق العمري بالمباراة.

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