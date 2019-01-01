لاعب وسط قطر: جيلنا محظوظ باللعب في كوبا أمريكا، وهي تحدٍ للجميع

بطل آسيا على أعتاب بدء مشواره في البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف عبد الله عبد السلام الأحرق لاعب وسط منتخب قطر جيله بالمحظوظ للعب في بطولة كوبا أمريكا العريقة والمهمة.

وانطلقت كوبا أمريكا فجر اليوم في البرازيل بمشاركة منتخبين ضيفين هما قطر واليابان، وسيلعب المنتخب العربي مباراته الأولى مساء غدٍ أمام باراجواي.

وأكد لاعب الدحيل على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة الأولى وأنهم لن يدخروا جهدًا لتحقيق نتائج إيجابية تُظهر للعالم أجمع تطور الكرة القطرية والذي تُوج بفوز المنتخب بلقب كأس آسيا 2019.

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وأضاف صاحب الـ22 عامًا "الجيل الحالي من العنابي محظوظ جدًا بفرصة المشاركة التاريخية في كوبا أمريكا ذات الشهرة العالمية، أتمنى أن تكون تلك المشاركة إيجابية وأن نُحقق خلالها النتائج المطلوبة ونظهر بمستوً يُقدمنا للعالم في أفضل صورة ممكنة".

وأتم الأحرق مؤكدًا أن البطولة تُمثل تحديًا لجميع لاعبي المنتخب القطري لإبراز قدراتهم وإمكانياتهم في تجمع كروي رفيع المستوى تُشارك به منتخبات صاحبة جودة وخبرة هائلة وتضم بين صفوفها العديد من نجوم اللعبة حول العالم، مبديًا كذلك سعادته لاختيار العنابي للمشاركة في كوبا أمريكا 2020 التي ستقام في الأرجنتين وأوروجواي.