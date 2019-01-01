لاعب وسط الإسماعيلي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي

الإسماعيلي ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عماد حمدي، لاعب وسط الإسماعيلي، حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد للعودة مجددًا للظهور بشكل جيد بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي وتعرضه للكثير من الأزمات.

وقال حمدي في تصريحات صحفية: "عقدي ساري مع الإسماعيلي ولا أحب أن أتحدث عن هذه الأمور في الوقت الحالي، وأنا سعيد مع الدراويش وأرغب في تحقيق البطولات معه".

وأضاف: "مازال لدي موسمين في عقدي مع الإسماعيلي، قرأت أنباء أنني غاضب بسبب عدم تعديل عقدي وأنا لم أطلب هذا من الأساس، هذه أخبار عارية تمامًا من الصحة".

وعن هروبه من المشاركة بحجة الإصابة، قال: "أرفض هذا الأسلوب فالجهاز الطبي يعلم ذلك جيدًا أنني مصاب وسأعود خلال الأيام المقبلة".

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ويسعى الإسماعيلي لتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الحالي بعد الأزمة الذي تعرض لها بداية الموسم الجاري.