لاعب هويسكا: الانتقال إلى ريال مدريد أسوأ قرار في حياتي

الفريقان يتواجهان مساء الأحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد خورخي بوليدو، مدافع هويسكا، للحديث عن تجربته السابقة مع ريال مدريد قبل لقاء الفريقين ووصفها بالأسوأ في حياته.

وسبق لبوليدو اللعب مع ريال مدريد بي لموسم ما بين 2013 و2014 قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد الذي مثله لعامين قبلها.

وقال بوليدو مع "موندو": "ذهبت مع خدعة أنني سألعب، المدرب ظل يتحدث معي ويقنعني، ولكن بعد عشر مباريات رحل".

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وأضاف: "عدم اللعب لعام كان صعباً، لو كنت بقيت في أتلتيكو لاختلف الوضع ربما، لا أعرف، ولكني عانيت كثيراً".

وختم: "بعد ذلك انتقلت إلى بلجيكا وألباسيتي وأعدت إحياء مشواري بعدما تخلى عني ريال مدريد، اختيار ريال مدريد كان الأسوأ في حياتي وهويسكا الأفضل".

ويحل بوليدو مع فريقه هويسكا ضيفاً على ريال مدريد مساء اليوم، الأحد، في "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.