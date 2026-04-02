لاعب هواة يتلقى عقوبة غريبة من الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد اعتداء متعمد

حكمت محكمة بريدا على تولغا أو. بأداء 60 ساعة من العمل المجتمعي عقب ارتكابه مخالفة عنيفة للغاية في إحدى مباريات الدوري الهواة. وقد أُدين لاعب كرة القدم البالغ من العمر 21 عامًا، وهو من مدينة دن بوش، بتهمة الاعتداء الجسدي الذي أسفر عن إصابات جسدية خطيرة. أصيب خصمه مارتن كويجر في الحادثة بكسر معقد في عظم الساق، وخلع في الكاحل، وتمزق في أربطة الكاحل.

وقع الحادث في 18 فبراير 2024 خلال المباراة بين كلوزونا وإينجلين. كان فريق وو متقدماً بفارق مريح 6-0 في ذلك الوقت. لكن المباراة التي كانت من جانب واحد اتخذت فجأة منحى قاتماً للغاية.

كان كويجر قد سجل هدفًا للتو واستعاد الكرة بعد ذلك بوقت قصير. شن هجومًا نحو المرمى، مع الكرة أمامه بمسافة كبيرة. انطلق تولغا أو. في مطاردته واختار الانزلاق من الخلف.

ولم يلمس الكرة، بل اصطدم بساق المهاجم مباشرة فوق الكاحل. اضطر كويجر إلى نقل بالسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية. ولا تزال عواقب هذه المخالفة ملموسة بالنسبة للمهاجم.

أصدرت المحكمة حكماً قاسياً على تصرف أو. وجاء في الحكم: "لم يكن بإمكانه أبداً أن يصيب الكرة. كانت الكرة بعيدة أمام المهاجم وكان تولغا خلفه. قام بانزلاق قوي مع توجيه المسامير للأمام". "لقد قبل عن وعيه احتمال أن يصيب المهاجم بدلاً من الكرة".

كما اتفق الشهود في رأيهم بشأن التدخل. ووصفوه بأنه "تدخل طائر، ضربة خفيفة" و"ضربة متعمدة بأحذية ذات مسامير". وأصدر الحكم بطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة بتهور مفرط.

ومن اللافت للنظر أن مدرب فريق إنجلين نفسه وجه انتقادات شديدة. ووفقًا له، كان أو. محبطًا بعد فقدان الكرة وكان يبحث عن مخالفة عن عمد. ووصف الحركة بأنها "عنيفة ومتهورة".

بالإضافة إلى عقوبة الخدمة المجتمعية، يتعين على Ö. دفع تعويض يزيد عن 12,000 يورو، يشمل التكاليف الطبية وتعويضاً عن الألم المعنوي.

إيقاف من الاتحاد الهولندي لكرة القدم

فرض الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) على Ö. إيقافاً عن اللعب لمدة "ست مباريات فقط". وفي الوقت الحالي، غادر كل من الجاني والضحية نادييهما. ولا يزال كويجر يعاني من آثار الإصابة البالغة.