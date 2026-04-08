لاعب نشأ في أكاديمية أياكس يحلم بالدوري الإنجليزي الممتاز: «ما زلت بعيدًا عن بلوغ ذروتي»

يأمل أزور ماتوسيوا (27 عامًا) في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق إيبسويتش تاون هذا الموسم. وأجرت «فوتبالزون» حوارًا مطولًا مع لاعب خط الوسط، الذي يأمل في الظهور الموسم المقبل في برنامجه المفضل: «ماتش أوف ذا داي».

أصبح ماتوسيوا، المولود في هيلفرسوم، حلقة لا غنى عنها في خط وسط فريق "ذا تراكتور بويز". وقد لعب هذا الموسم 3370 دقيقة، موزعة على 39 مباراة رسمية. "لكنني لم أنتهِ بعد. فالمرحلة الأهم تبدأ الآن بالضبط."

رين

في المرة الأخيرة التي تحدثت فيها Voetbalzone مع ماتوسيوا عبر الهاتف، كان لا يزال يلعب مع ستاد ريمس في فرنسا. في غضون ذلك، تغير الكثير. "لقد انتقلت إلى ناديين آخرين منذ ذلك الحين. قضيت وقتًا رائعًا في ريمس، ثم اخترت الانتقال إلى ستاد رين. كان هناك الكثير من الأمور التي تحدث خلف الكواليس في ذلك النادي. الكثير من الضجيج، مما أثر أيضًا على أدائنا في الملعب."

"كان هناك نقص في الاستقرار، مما جعلني أقرر أن الوقت قد حان لشيء جديد. أرادت إدارة نادي رين الاحتفاظ بي، لكن انطباعي عن إيبسويتش كان جيدًا جدًا. عندما تحدثت مع المدير الفني كيران ماكينا، تأكدت من قراري. كان لا يزال أمامي ثلاث سنوات في فرنسا، لكن لحسن الحظ وافقوا على هذا الانتقال. تمت معالجة الأمر بشكل لائق وأنا ممتن لذلك"، يقول ماتوسيوا بارتياح.

لعب ماتوسيوا أكثر من مائة مباراة في الدوري الفرنسي خلال أربع سنوات. «في مرحلة ما، تشعر أنك بحاجة إلى خطوة جديدة، وبيئة جديدة. لكن كان من المهم بالنسبة لي أن تكون الصورة متكاملة. لطالما حلمت باللعب في إنجلترا، لكن كان لا بد أن يكون النادي مناسبًا لي».

"أنا لست من النوع الذي يوقع مع أول نادٍ يصادفه. كان يجب أن يكون الأمر مثيراً للاهتمام من الناحيتين الرياضية والمالية. وإيبسويتش قادر على تقديم ذلك. هذا النادي لديه طموح العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والبقاء فيه. آمل أن ننجح في الصعود هذا الموسم"، قال ماتوسيوا.

على الرغم من أن الأندية الهولندية الكبرى كانت تبحث بانتظام عن لاعب وسط دفاعي في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تتقدم بعروض محددة لماتوسيوا. "على أي حال، لم يذكر وكيل أعمالي أي شيء عن ذلك. ربما أكون ببساطة مكلفًا للغاية."

"إذا نظرت إلى المبالغ التي دُفعت مقابل انتقالي في السنوات الماضية، فستجد أنها مبالغ كبيرة. لو كان من الممكن التعاقد معي مقابل بضعة ملايين من اليورو، لربما كان الوضع مختلفًا"، يعتقد ماتوسيوا، الذي بلغت قيمة انتقالاته الثلاثة الأخيرة ما مجموعه 30 مليون يورو. "هذا لا يضع ضغطًا إضافيًا عليّ. بالمقارنة مع الآخرين، فإن الأمر ليس سيئًا للغاية."

ماكينا

لم يكن ماتوسيوا يعرف إيبسويتش جيدًا، لكنه احتاج إلى محادثة واحدة فقط مع ماكينا الصيف الماضي ليقتنع. "أخبرني بالضبط بما أحتاج إليه. والأجمل أن كل شيء تحقق حتى الآن. سيقول الكثيرون إن الانتقال من الدوري الفرنسي إلى دوري الدرجة الثانية هو تراجع، لكنني لا أرى الأمر بهذه البساطة. فأنت تتحدث عن قمة دوري الدرجة الثانية."

"قد تكون الدوري الفرنسي (الليغ 1) بطولة أكبر تضم لاعبين فرديين أفضل، لكن إنجلترا هي دولة كروية أكبر تتمتع بتجربة جماهيرية أكثر حماسًا. نحن نلعب في الدرجة الثانية، لكن كل ملعب مكتظ بالجماهير. لدي دور مهم في فريق يسعى جاهدًا للوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كل المقومات اللازمة متوفرة بالنسبة لي"، يقول ماتوسيوا.

يلاحظ اللاعب السابق في منتخب هولندا للشباب أنه يحقق تقدماً كبيراً. "الدوري الإنجليزي الثاني يناسبني كلاعب. لطالما أحببت بذل الكثير من الطاقة والقتال، لكنني ألاحظ بشكل خاص أنني تحسنت كثيراً من الناحية التكتيكية تحت قيادة هذا المدرب. هذا لا علاقة له بالدوري، بل يتعلق فقط بصفاته."

"على الصعيد الشخصي أيضًا، ساعدني المدرب كثيرًا بعد وصولي إلى إيبسويتش. لقد جئت أنا وزوجتي إلى هنا مع طفلنا الرضيع، وهذا أمر صعب للغاية مع الانتقال إلى بلد جديد. كل شيء إنساني للغاية في هذا النادي، وهذا رائع جدًا. والآن حان دوري لأرد الجميل"، يقول ماتوسيوا.

يتوقع ماتوسيوا أن يسمع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الكثير عن ماكينا، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا فقط، في السنوات القادمة. "نحن كفريق محظوظون بوجود مدرب بهذه الجودة. آمل أن أتمكن من اللعب تحت قيادته لفترة طويلة، لكن إيبسويتش ليست محطته النهائية على الإطلاق."

في الوقت الحالي، يستمتع ماتوسيوا بكل لحظة في دوري الدرجة الثانية. "إنها ببساطة بطولة رائعة، حيث يمكن أن يتغير كل شيء بسرعة كبيرة. يمكن أن تواجه صعوبة أمام أي فريق. في خضم كل هذه الفوضى، أحاول التمسك بمهاراتي الكروية. ما زلت ألاحظ في كل مباراة أنني أستفيد من تدريبي في أكاديمية أياكس الهولندية. تلك الأسس تمنحني الثقة عند التعامل مع الكرة."

"الشيء الوحيد الذي أفتقده هو المزيد من أشعة الشمس في الملاعب"، يقول ماتوسيوا ضاحكًا. "على الرغم من أنني علمت أن الطقس في أجزاء أخرى من إنجلترا أسوأ من ذلك. أنا سعيد للغاية بخطوتي هذه وبأنني استمعت إلى حدسي، ونأمل في تحقيق هدفنا خلال الأشهر المقبلة."

تتمتع إيبسويتش بفرص جيدة في السباق نحو الصعود. بعد 39 مباراة، يحتل النادي المركز الثاني برصيد 72 نقطة. جمع ميدلزبره وميلوال نفس عدد النقاط، لكنهما خاضا مباراتين أكثر. أما المتصدر كوفنتري سيتي، فقد ضمن تقريبًا الصعود برصيد 84 نقطة.

مباراة اليوم

في أوائل مارس، سجل ماتوسيوا أول أهدافه مع إيبسويتش خلال المباراة التي أقيمت على أرضه ضد هال سيتي (فوز 1-0). "لحظة رائعة. ومهمة جدًا أيضًا، لأنها كانت ضد الفريق الذي يحتل المركز الخامس. في ذلك الوقت، كان هال سيتي يحتل المركز الرابع، وكانت مباراة صعبة."

"عندما تتمكن من كسر التعادل في الدقيقة السبعين بهدف جميل كهذا، تشعر حقًا أنك ترد الجميل للجماهير وزملائك في الفريق على الاستقبال الحار هنا. أنا لا أسجل كثيرًا، ولكن حتى لو سجلت الكثير، فسيكون هذا أحد أجمل الأهداف"، يقول ماتوسيوا بفخر.

يكتظ ملعب بورتمان رود بـ 30 ألف مشجع في كل مباراة على أرضنا. كما يسافر آلاف من مشجعي إيبسويتش معنا إلى المباريات خارج أرضنا. "لدينا مشجعون رائعون حقًا، إنهم مخلصون للغاية. حتى خلال أيام الأسبوع، يسافرون مئات الكيلومترات لمشاهدتنا نلعب. من الرائع حقًا أن تلعب أمام مثل هؤلاء المشجعين. أرغب في مشاركتهم حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز."

كان ماتوسيوا يشاهد منذ طفولته كل نهاية أسبوع برنامج «ماتش أوف ذا داي»، البرنامج الكروي الأسطوري الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). «عندما كنت أشاهد ذلك البرنامج، كان مانشستر يونايتد يهيمن على الدوري. كارلوس تيفيز، وواين روني، وكريستيانو رونالدو، اذكر كل تلك الأسماء الرائعة. ولهذا السبب، فإن اللعب في أولد ترافورد يحتل مكانة عالية على قائمتي. لقد شاهدت الكثير من مباريات ذلك الفريق...»

"قبل أن نصل إلى تلك المرحلة، علينا أولاً أن نضمن الصعود. نحن في وضع جيد للغاية، لكن في دوري الدرجة الثانية لا يوجد وقت للاسترخاء. لحسن الحظ، أشعر أن لاعبينا يدركون ذلك جيداً"، قال اللاعب الذكي من شمال هولندا.

أكوم

في غرفة ملابس إيبسويتش، يتآلف ماتوسيوا مع عدة لاعبين. "ما زلت أتحدث الفرنسية كثيرًا مع زميلي في الفريق سيدريك كيبري، لذا أستمر في تطوير مستواي فيها. كما أنني أتمتع بعلاقة جيدة مع تشوبا أكبوم."

"بالطبع تحدثنا أنا وتشوبا عن أياكس، بل كل أسبوع. فهو لعب هناك مؤخرًا ولا يزال مملوكًا للنادي. ماذا يمكن أن أقول عن ذلك؟ لم يعد أياكس اليوم هو الذي أعرفه... دعنا نكتفي بذلك"، يقول ماتوسيوا بلطف.

اسم آخر بارز في تشكيلة إيبسويتش هو أشلي يونغ، الذي يبلغ الآن الأربعين من عمره. "إنه لاعب كبير حقًا، ربما يقلل الناس من شأنه أحيانًا. إذا نظرت إلى ما حققه أشلي... لقد لعب لسنوات طويلة في مانشستر يونايتد الذي تحدثنا عنه للتو."

"أجد أنه من الرائع أن نجمًا بهذه الشهرة ظل متواضعًا إلى هذا الحد. فهو يطلق النكات طوال اليوم مع الجميع. في الواقع، من المثير للاهتمام أن أشلي أكبر سنًا من مدربنا. أربعون عامًا ولا يزال يتمتع بمثل هذه الجودة. لا أعتقد أنني سأصل إلى هذا العمر، خاصةً إذا بقيت في خضم منافسات دوري الدرجة الثانية."

خارج التزاماته مع النادي، يحب ماتوسيوا قضاء الوقت في المنزل مع زوجته وابنه. "أيامي في إيبسويتش طويلة، لأنني أستثمر الكثير من الوقت في مسيرتي المهنية. وعندما أعود إلى المنزل، أستمتع بكل لحظة مع عائلتي. من الرائع جدًا رؤية ابني يكبر. كل التفاعلات الصغيرة جميلة ببساطة. يحاول دائمًا التقاط الكرة بيديه، لذا أحاول تدريجيًا حثه على استخدام قدميه. لكن إذا أراد لعب التنس لاحقًا، فلا بأس بذلك أيضًا!"

يعيش ماتوسيوا بالقرب من وسط إيبسويتش. "إنها مدينة رائعة، لكن لا يوجد الكثير من الأنشطة. الناس ودودون للغاية. إذا تعرفوا عليك، قد يطلبون منك التقاط صورة أو توقيع، لكنهم لا يزعجونك أبدًا. هذا التقدير بسيط وممتع ومحترم."

"سننتقل قريبًا إلى منزل أكبر قليلاً. عندما يكون لديّ بضعة أيام عطلة، نذهب أحيانًا إلى لندن لمدة يوم ونصف. هذه النزهات لا تزال ممتعة. لاحقًا، سنستذكر بالتأكيد مدى تميز تلك اللحظات"، يقول ماتوسيوا.

المسيرة الدولية

في حين كان ماتوسيوا يحلم سابقًا باللعب مع المنتخب الهولندي، فإنه يركز الآن بشكل أساسي على كرة القدم على مستوى الأندية. «أريد الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب وقت ممكن. ومن المقرر أن أحقق ذلك مع إيبسويتش. وبعد ذلك سأرى ما سيأتي في طريقي. عندما كنت ألعب في فرنسا، كنت أفكر كثيرًا في المنتخب الهولندي».

"لأكون صادقاً، تضاءل هذا الحلم كثيراً منذ أن أصبحت أباً. بالطبع ما زلت منفتحاً على الفكرة، لكنها لم تعد حلمي الحقيقي. خلال فترات المباريات الدولية، يمكنني الآن قضاء وقت ممتع مع عائلتي. وهذا أمر ذو قيمة كبيرة أيضاً. مثل هذه اللحظات تضيع إذا تم اختيارك للمنتخب"، يدرك ماتوسيوا ذلك جيداً.

في السنوات الأخيرة، تلقى ماتوسيوا عدة عروض من أنغولا والكونغو للانتقال للعب مع منتخبيهما. "لا أشعر برغبة في ذلك في الوقت الحالي. لقد تمكنت من لعب مبارياتي الدولية للشباب مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) واستمتعت حقًا بتلك الفترة، أيضًا لأن كل شيء كان منظمًا بشكل جيد. وعندما أرى ما حدث خلال نهائي كأس أفريقيا، فإن ذلك يعد أحد الأسباب التي تجعلني لا أرغب في التغيير. أمر سخيف! للأسف، لا توجد أي بنية تنظيمية..."

"ربما أغير رأيي يوماً ما، لكنني لا أستطيع تصور ذلك الآن. على المدى القصير، سأركز فقط على إيبسويتش وصراعنا من أجل الصعود. أريد أن أواجه أفضل اللاعبين في العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندها سأظهر أخيراً في برنامج Match of the Day"، يختتم ماتوسيوا بغمزة.