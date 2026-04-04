لاعب من نادي PSV يعرب بوضوح عن رغبته في الرحيل أمام كاميرا ESPN

يجب على نادي PSV أن يأخذ في الحسبان بجدية احتمال حدوث نزوح كبير للاعبين من تشكيلته خلال الصيف المقبل. فليس فقط بعض اللاعبين الأساسيين يفكرون في خوض مغامرة جديدة، بل إن نيك شيكس تحدث أيضًا إلى ESPN عن «الانتقال إلى مكان آخر».

لقد قضى الحارس البالغ من العمر 22 عامًا فترة رائعة. فقد ظهر لأول مرة في الفريق الأول بسبب غياب ماتيج كوفار ونيك أوليج، كما تم استدعاؤه للانضمام إلى منتخب هولندا للشباب خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة. "هذا أمر رائع، لأن المشاركة في المباريات هي الأهم في تطوري."

على الرغم من الانطباع الجيد الذي تركه شيكس في الدوري الهولندي، سيتعين على PSV الجلوس معه في الفترة المقبلة لمناقشة مستقبله في أيندهوفن. "هذه محادثات يجب أن نجريها"، وفقًا للحارس الموهوب، الذي يتسم أيضًا بالواقعية.

"قد لا تكون الفرص متاحة في PSV الموسم المقبل، لذا يجب أن تبحث عن خطوة أخرى في مكان آخر. من المرجح أن تكون هذه الخطوة عبارة عن إعارة، في السيناريو المثالي. لكنني لا أعرف بعد كيف وماذا، فهذه المحادثات لم تجرِ بعد."

"يجب أن أخطو خطوة نحو مستوى يمكنني فيه مواصلة تطوير نفسي"، يتابع شيكس، الذي يحدد ثلاثة خيارات بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها في دوري كيوكن كامبيون. "فريق ينافس على الصعود في دوري كيوكن كامبيون، أو نادٍ في الدوري الهولندي الممتاز، أو خطوة مؤقتة إلى الخارج."

يمتلك شيكس عقدًا مع PSV ينتهي صيف العام المقبل، لكنه لم يستبعد بعد تحقيق انطلاقة حاسمة في أيندهوفن. "لا، لقد أعربنا لبعضنا البعض أننا ما زلنا نرى مستقبلًا لي."

"أعرب PSV عن ذلك، لذا لا يزال هدفي هو أن أصبح حارس مرمى فريق PSV الأول. في النهاية، ستنظر أيضًا إلى تطورك الشخصي وتسأل نفسك: ما هو أفضل خطة بالنسبة لي؟ الهدف النهائي هو PSV الأول، لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه."