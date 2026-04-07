لاعب من فريق PSV يغني "من لا يقفز فهو يهودي" ويتم سحبه على الفور

أثار رايان فلامينغو ضجة كبيرة يوم الثلاثاء خلال حفل تكريم نادي PSV بمناسبة فوزه بلقب الدوري للمرة السابعة والعشرين. فقد أخذ المدافع الميكروفون في ساحة Stadhuisplein في أيندهوفن وبدأ في غناء الأغنية المثيرة للجدل «من لا يقفز، فهو يهودي». وأدى هذا الموقف على الفور إلى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمناسبة، سرعان ما سحب أحد موظفي نادي PSV فلامينغو بعيدًا بعد أن بدأ في غناء الأغنية.

يُغنى هذا الأغنية منذ سنوات في ملاعب كرة القدم الهولندية، حيث يشير مصطلح "يهودي" بالطبع إلى الغريم اللدود أياكس. ومع ذلك، فإن استخدامها يظل موضوعًا حساسًا منذ سنوات.

تدفقت التعليقات على موقع X بعد وقت قصير من وقوع الحادثة. أعرب المشاهدون عن دهشتهم واستنكارهم لتصرف فلامينغو خلال لحظة احتفالية لفريق PSV.

كما أعرب جيريمي عن انتقاده قائلاً: "فلامينغو، ماذا تفعل الآن في حفل تكريم نادي PSV؟ 'من لا يقفز، فهو يهودي'...،"

يذهب ميشيل أبعد من ذلك في تعليقه: "PSV، أنتم أبطال. هل يجب على لاعب أن يغني "من لا يقفز، فهو يهودي"؟ إذاً فأنت غير مدرك أن العالم الآن يحترق حرفياً، وأنت غريب عن الواقع."















