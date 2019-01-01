لاعب منتخب أيرلندا السابق ينضم لانجلترا في تصفيات أمم أوروبا

تعرف على قائمة منتخب انجلترا استعدادًا لتصفيات أمم أوروبا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب انجلترا، قائمة الأسود الثلاثة لمواجهة التشيك ومونتينجرو في تصفيات أمم أوروبا 2020 والتي شهدت تواجد لاعب الدنمارك السابق ديكلان رايس.

رايس قدّم طلبًا رسميًا بعد خوضه 3 مباريات بقميص منتخب أيرلندا يطلب اللعب مع الأسود الثلاثة وهو ما تمت الموافقة عليه في 5 مارس الماضي.

وجاءت القائمة كالآتي:

✨في حالة فوز @FCBayernAr على ليفربول، سيكون هذا هو الوصول الثامن على التوالي للبافاري إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/hakH9XVoqd — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

حراسة المرمى: جاك بوتلاند، تون هيتون وجوردن بيكفورد.

الدفاع: تيرنت ألكسندر أرنولد، بين تشيلويل، مايكل كين، هاري ماجواير، داني روز، لوك شاو، جون ستونز، جيمس تاركوفسكي، كييرن تربييه، كايل والكر.

الوسط: روس باركلي، ديلي آلي، فابيان ديلف، إيريك داير، جوردان هندرسون، روبن لوفتاس تشيك، ديكلان رايس.

الهجوم: هاري كين، ماركوس راشفورد، جوردن سانشو، رحيم سترلينج، كولوم ويلسون.

جدير بالذكر أنّ منتخب الأسود الثلاثة حقق المركز الرابع في نهائيات كأس العالم في روسيا.