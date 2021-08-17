لاعب منتخب ألمانيا .. انفراجة في مفاوضات الشباب مع "خليفة" مارتينيز

الشباب يسعى لضم لاعب مهم

كشفت مصادر صحفية ألمانية عن وجود انفراجة في مفاوضات نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أيمن يونس جناح إنتراخت فرانفكورت، مشيرة إلى قُرب انتهاء الصفقة بالنجاح.

الشباب فقد جناحه البرتغالي فابيو مارتينيز بعودته إلى براجا بعدما قضى الموسم الماضي معارًا في الدوري السعودي، ورحل عنه كذلك نجمه كريستيان جوانكا منتقلًا بالإعارة إلى العين الإماراتي، وقد طالبت الجماهير الإدارة برئاسة خالد البلطان بالتحرك وتعويض اللاعبين خاصة الأول.

الفريق السعودي دخل في مفاوضات صعبة وشاقة مع نظيره الألماني لضم صاحب الـ28 عامًا، وقد أكدت قناة سبورت 1 الألمانية أن النهاية السعيدة باتت قريبة بعد توصل الفريقان لاتفاق خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت القناة أن فرانكفورت وافق على بيع يونس إلى الشباب مقابل 4 ملايين يورو، وأن ما يفصل التوقيع على العقود هو تفاصيل بسيطة سيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة القادمة.

النادي الألماني وحسب صحيفة كيكر سيُفعل أولًا بند شراء يونس من نابولي مقابل 2 مليون يورو ومن ثم سيبيعه للفريق السعودي بضعف القيمة، إذ كان قد ضم اللاعب في أكتوبر 2020 بالإعارة لمدة عامين مع حق الشراء مقابل مليوني يورو.

يونس لعب مع فرانكفورت في الدوري الألماني 26 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وقد خاض 8 مباريات مع المنتخب الألماني خلال مسيرته أحرز خلالهم هدفين، وآخرهن كانت مواجهة مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا في مارس الماضي.