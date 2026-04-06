لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز يتعاون مع «كرانشيرول» لإطلاق مجموعة محدودة من منتجات الأنيمي

إذا كنت من محبي كرة القدم والأنيمي، فقد أطلقت «كرانشيرول» للتو واحدة من أكبر الإصدارات لهذا الشهر، وهي مجموعة كبسولة محدودة الإصدار، بالتعاون مع لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز. تجمع هذه الشراكة بين قاعدتي جماهير من أكثر الجماهير شغفًا على مستوى العالم - ونحن سعداء جدًا برؤية ذلك.

هذه المنتجات الجديدة المذهلة مستوحاة من مارتينيز وتكرّم جذوره كلاعب في منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى نجاحه مع مانشستر يونايتد. يحظى المدافع بإعجاب العالم أجمع بفضل قوته وأسلوبه الجريء في اللعب، مما أكسبه لقب "الجزار" أو "ليتشا" بين المشجعين.

ولكن، تمامًا مثل العديد من أبطال أنيمي الشونين المحبوبين، لا يروي اللقب دائمًا القصة كاملة. تمثل هذه المجموعة قصة شغف وإلهام لمارتينيز، وتتيح للجماهير التعرف عليه بطريقة لم يسبق لهم تجربتها من قبل.

قال مارتينيز: "أحد الأشياء التي أحبها في هذا التعاون هو أنه يتيح لي إظهار جانب مختلف من شخصيتي. فعندما تكون على أرض الملعب، تنغمس تمامًا في المباراة وتعيشها بشغف كبير لدرجة أنك، بطريقة ما، تنتهي بالتحول أنت أيضًا، تمامًا مثل شخصيات الأنيمي. وقد أطلق المشجعون عليّ لقب "ذا بوتشر"، لذا أعتقد أن هذه طريقة رائعة للتواصل معهم".

تتضمن المجموعة ستة قطع جديدة مذهلة، بما في ذلك تي شيرت وكنزة بقلنسوة "The Butcher"، وتي شيرت "Licha" وسترة بياقة مستديرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إكسسوارات على شكل جوارب قصيرة ووشاح "The Butcher"، مما يعني أن هناك ما يناسب الجميع لإضافة لمسة من الأنيمي وكرة القدم إلى خزانة ملابسهم. والأفضل من ذلك، أنها قطع مثالية لتنسيقها مع أساسيات ملابسك اليومية بحيث يمكنك ارتدائها في المناسبات الرسمية أو غير الرسمية.

على الرغم من أن الأنيمي وكرة القدم قد نشأتا في عالمين مختلفين، تمامًا مثل مارتينيز ومانشستر يونايتد، إلا أنهما مترادفان لكونهما ظاهرتين ثقافيتين وعالميتين تثيران ترابطًا عميقًا وشغفًا كبيرًا. يقدم "The Butcher"، الذي يمثل جوهر هذه الشراكة والروح الدافعة وراءها، للمشجعين في كلا العالمين ارتباطًا أعمق بقصة مثابرة اللاعب.

المجموعة متاحة حصريًا في متجر Crunchyroll اعتبارًا من 6 أبريل 2026.

