لاعب مانشستر يونايتد السابق يشكو من السخرية والتنمر

لوك تشادويك لاعب مانشستر يونايتد السابق يكشف عن صعوبات واجهته أثناء ارتداء قميص الشياطين الحمر.

كشف لوك تشادويك لاعب مانشستر يونايتد السابق عن انزعاجه من تعرضه للكثير من السخرية أثناء فترة ارتداء قميص الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشادويك ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن الثنائي جاري لينكير ونيك هانكوك منحاه الكثير من الأوقات الصعبة.

وقال تشادويك: "عندما بدأوا بفعل ذلك جذبوا الانتباه تجاه مظهري من قبل الملايين، أتذكر أول مرة تحدثوا فيها عني، وقتها بعث أحدهم برسالة لي وقال ظهورًا جيدًا على بي بي سي".

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وأضاف: "شعرت بالمفاجأة في ذلك الوقت فقد كنت ساذجًا للغاية حتى لو كنت ألعب على فترات لصالح مانشستر يونايتد، فشاهدت البرنامج في الأسبوع التالي ووجدت الجميع يضحك على ما يقولون، ربما كان الأمر مضحكًا بالنسبة لهم، لكن أنا شعرت بالألم".

وأكمل: "بعد ذلك كنت أشعر بالفزع كلما جاء موعد الحلقة، فأنا شخص لا يملك الكثير من الثقة في نفسه على أي حال وكل ما حدث زاد من أزمتي، وكنت أشاهد البرنامج على أمل أن تتوقف السخرية لكن ذلك لم يحدث قط".

وأردف: "سألت نفسي إذا ما كان يجب أن أتحدث مع بي بي سي وأخبرهم أنني منزعج، لكنني لم أكن أعلم إذا ما كانوا سيستجيبوا للاعب عمره 19 أو 20 عامًا أم لا، لذلك لم أتحدث".

جدير بالذكر أن تشادويك كان قد لعب لصالح مانشستر يونايتد حتى عام 2004 قبل أن يرحل لوست هام، وحقق لقبي دوري إنجليزي رفقة الشياطين الحمر.