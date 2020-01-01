لاعب مانشستر يونايتد السابق: من الرائع ألا يُمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي

العديد من أساطير البريميرليج لا يرغبون في رؤية ليفربول يرفع اللقب

أكد رافائيل لاعب مانشستر يونايتد السابق رغبته في عدم منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي حال تم إلغاء الموسم الحالي وإعلان البطل دون استكمال المسابقة.

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحق له، مانشستر سيتي، ولا يحتاج سوى الفوز في مباراتين لحصد اللقب.

وقال رافا في تصريحات صحفية: "سوف يكون أمرًا عظيمًا ألا يحقق ليفربول لقب البريميرليج ولا مرة في مسيرته، وذلك بالطبع حال تقرر إلغاء المسابقة".

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وتابع: "أعلم أنّ الأمر سيكون قاتلًا بالنسبة لجمهور ليفربول، لكنّه سيكون ممتعًا لجماهير مانشستر يونايتد".

ليفربول لم يحقق البريميرليج ولا مرة في مسيرته ولكن لديه 18 لقب للدوري الإنجليزي بالمسمى القديم آخرها عام 1990.

واختتم: "للأمانة، ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي على ما قدمه خلال الموسم الحالي، وأعتقد أنّه في حال استكمال المسابقة لن يستطيع أحد إيقافهم على الإطلاق".

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي تأجل إلى موعد غير مسمى وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.