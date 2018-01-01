لاعب مانشستر يونايتد السابق: بوجبا سيرحل عن الفريق

بول إينس لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن رحيل بوجبا عن صفوف الفريق أصبح مجرد مسألة وقت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توقع بول إينس نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن يرحل بول بوجبا عن صفوف الفريق في وقت قريب للغاية بعد تفاقم مشاكله في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إينس لصالح صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن بقاء بوجبا لا يفيد أي طرف في الوقت الحالي.

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وقال إينس: "يمكنني أن أرى بوجبا راحلًا عن صفوف مانشستر يونايتد في يناير المقبل، كل الظروف مساعدة بالنسبة له ليرحل عن صفوف الفريق".

وأضاف: "هذا أمر مشين للغاية، فهول اعب من طراز عالمي، وجزء كبير من تلك الظروف هي علاقته بالمدير الفني للفريق جوزيه مورينيو".

وأكمل: "ما يحدث بين بوجبا ومورينيو لا يبدو كأنه سينتهي في المستقبل، ويؤثر بكل وضوح على كل لاعبي الفريق بشكل أو بأخر".

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واختتم: "أريد من بوجبا أن يلعب بشكل جيد ويكون له تأثير على المباريات وعلى زملاءه في الفريق من حوله وأن يمنح مانشستر يونايتد النتائج الطيبة".