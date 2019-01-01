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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

لاعب مانشستر سيتي: أردنا تسجيل الهدف العاشر

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Getty Images
تسعة أهداف كانت حصيلة انتصار سيتي على برتون

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد أوليكساندر زيتشينكو، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه كان يسعى لتسجيل المزيد رغم هزه شباك برتون بتسعة أهداف مساء الأربعاء.

وحقق سيتي انتصاراً بتساعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، الانتصار الأكبر في تاريخ مدرب الفريق بيب جوارديولا.

وسجل زيتشينكو هدفاً، بينما كان نجم الليلة البرازيلي جابرييل جيسوس، والذي هز الشباك في أربع مناسبات.

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وقال الظهير الأوكراني بعد المباراة: "هذه سابقة بالنسبة لي، سجلنا المزيد ولكنا أردنا المزيد كذلك، الجماهير أيضاً".

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وأضاف: "تمنينا الوصول للرقم 10، المرة القادمة ربما، بيب أخبرنا بين الشوطين أن نستمر بنفس الروح ونسجل أكثر".

وأكمل زيتشينكو: "هدفي لم يكن بالصدفة، بعد الاحترام من فضلكم".

وسيلُعب لقاء العودة بين الفريقين بنهاية الشهر الجاري، ويلتقي الفائز أمام واحداً من توتنهام وتشيلسي، والذي انتهى لقاء الذهاب بينهم بهدف نظيف لسبيرز.

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