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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

لاعب ليفربول المُعار ينافس على جائزة أفضل موهبة شابة في إنجلترا

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PAUL ELLIS
الصراع يشتد في الجوائز الفردية قبل الجماعية في الدوريات الإنجليزية الثلاثة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوريات الأدنى الإنجليزية، شامبيونشيب ودرجة أولى وثانية.

ويشتد الصراع في الجولات الأخيرة من أجل حسم مقاعد الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، بين أكثر من فريق سواء بشكل مباشر أو مقاعد المرحلة النهائية.

ويتواجد في القائمة الويلزي هاري ويلسون البالغ 22 عامًا، لاعب ليدز يونايتد والمُعار من صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 2 في 31 مباراة الموسم الحالي.

وكذلك يتنافس الظهير الأيمن، جيمس جاستن، لاعب لوتون سيتي، والذي يعد هدفًا لكبار أندية البريميرليج.

اختيارات المحررين

Grant Hanley Jon Walters Max Aarons Norwich City Ipswich Town 2018-19

اللاعب البالغ 19 عامًا، سجل 3 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة الموسم الجاري بالدرجة الثانية الإنجليزية "الثالثة".

وتواجد ظهير أيمن أخر، هو ماكس آرونز، لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي والبالغ 19 عامًا، حيث سجل 3 وصنع 5 في 32 مباراة، في الشامبيونشيب.

وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين، بجوائز الأفضل في الدرجات الثلاثة، في السابع من أبريل المقبل، بلندن.

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