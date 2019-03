لاعب ليفربول المُعار ينافس على جائزة أفضل موهبة شابة في إنجلترا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوريات الأدنى الإنجليزية، شامبيونشيب ودرجة أولى وثانية.

ويشتد الصراع في الجولات الأخيرة من أجل حسم مقاعد الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، بين أكثر من فريق سواء بشكل مباشر أو مقاعد المرحلة النهائية.

ويتواجد في القائمة الويلزي هاري ويلسون البالغ 22 عامًا، لاعب ليدز يونايتد والمُعار من صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 2 في 31 مباراة الموسم الحالي.

وكذلك يتنافس الظهير الأيمن، جيمس جاستن، لاعب لوتون سيتي، والذي يعد هدفًا لكبار أندية البريميرليج.

اللاعب البالغ 19 عامًا، سجل 3 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة الموسم الجاري بالدرجة الثانية الإنجليزية "الثالثة".

وتواجد ظهير أيمن أخر، هو ماكس آرونز، لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي والبالغ 19 عامًا، حيث سجل 3 وصنع 5 في 32 مباراة، في الشامبيونشيب.

Harry Wilson, James Justin and Max Aarons are the nominees for @EASPORTS Young Player of the Season at the EFL Awards.#EFL | EFLAwards pic.twitter.com/kKIUuAOB62