لاعب ليفربول السابق: صلاح سيعود أقوى

المصري لم يسجل في آخر 8 مباريات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق اعتقاده أن محمد صلاح نجم الريدز سيعود للتسجيل سريعاً مع ناديه.

وقال وارنوك لسكاي سبورتس:"أعتقد أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر ونحن نتوقع منه التسجيل لليفربول".

وأضاف:"بعيداً عن ذلك هو يصنع الفرص لروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بسحب المزيد من اللاعبين حوله".

وأوضح:"خط الوسط قد نضب إلى حد ما من ورائه ولكنه سيعود بشكل جيد، هو يواصل التحرك في الأماكن الصحيحة".

يذكر أن صلاح لم يسجل في آخر 8 مباريات، ما دفع المزيد من الأحاديث للتناثر حول مستواه الحالي.