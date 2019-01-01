لاعب ليفربول السابق: صلاح سيعود أقوى
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أبدى ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق اعتقاده أن محمد صلاح نجم الريدز سيعود للتسجيل سريعاً مع ناديه.
وقال وارنوك لسكاي سبورتس:"أعتقد أن الجميع يتحدث عن هذا الأمر ونحن نتوقع منه التسجيل لليفربول".
وأضاف:"بعيداً عن ذلك هو يصنع الفرص لروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بسحب المزيد من اللاعبين حوله".
وأوضح:"خط الوسط قد نضب إلى حد ما من ورائه ولكنه سيعود بشكل جيد، هو يواصل التحرك في الأماكن الصحيحة".
يذكر أن صلاح لم يسجل في آخر 8 مباريات، ما دفع المزيد من الأحاديث للتناثر حول مستواه الحالي.