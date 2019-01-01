لاعب كوريا الجنوبية يرشح المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا

منافسة قوية في دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث كي سونج يونج، لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، عن المرشح الأول للتتويج بكأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات.

وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 بكأس الأمم الآسيوية، ليواجه البحرين الثلاثاء المقبل على ملعب "مكتوم بن راشد".

وقال سونج يونج في تصريحات صحفية: "النسخة الحالية من البطولة تضم منتخبات مميزة، وستجعل المنافسة في الأدوار الإقصائية قوية". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "المنتخب السعودي بجانب إيران وأستراليا واليابان، مرشحون للفوز باللقب الحالي، لديهم لاعبين مميزين".

وتابع سونج: "علينا التواضع أمام أي منافس في الأدوار المقبلة، لتحقيق طموح التتويج بالبطولة بغض النظر عن قوة أي منافس".

واختتم الكوري الجنوبي تصريحاته: "أرشح المنتخب السعودي للتتويج ببطولة كأس الأمم الآسيوية الحالية".

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ويواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، في دور الـ16 بكأس آسيا، غدًا الإثنين على ملعب "نادي الشارقة".