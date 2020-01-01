لاعب فرنسي يبيع ميدالية كأس العالم الذهبية على الإنترنت

أحد أبطال كأس العالم 2018 يفرط في أفضل إنجازاته الكروية على الإطلاق ويبيع الميدالية الذهبية الخاصة بالبطولة.

كشفت تقارير صحفية بلجيكية اليوم عن تفريط أحد نجوم منتخب فرنسا المشاركين في كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا صيف 2018 في الميدالية الذهبية الخاصة به.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو سوار" والتي أكدت أن واحد من القائمة المكونة من 23 لاعبًا قد قام ببيع الميدالية الذهبية الخاصة به عبر الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أقام مزاد إلكتروني على الميدالية عبر الإنترنت قبل أن يبيعها مقابل حوالي 66 ألف يورو فقط.

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ولم يوضح الموقع الخاص بالمزادات اسم اللاعب الذي قام بذلك، حيث قرر الاحتفاظ بهويته مخفية عن الجميع للحفاظ على خصوصياته.

وكانت قائمة منتخب فرنسا التي شاركت في كأس العالم قد ضمت:

ألفونس أريولا، هوجو لوريس، ستيف مانداندا.

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لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، بنيامين ميندي، بنيامين بافارد، عادل رامي، جبريل سيديبي، صامويل أومتيتي ورافاييل فاران.

نبيل فقير، نجولو كانتي، بلايس ماتويدي، ستيفين نزونزي، بول بوجبا وكورينتين توليسو.

عثمان ديبميلي، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، توماس ليمار، كيليان مبابي وفلورين ثاوفين.

جدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى في تاريخ ميداليات كأس العالم، حيث سبق بيع ميدالية خاصة ببطولة 1994 مقابل 44 ألف يورو، وأخرى خاصة ببطولة 2002 مقابل 46 ألفًا.