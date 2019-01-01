لاعب عجمان: التعادل مع اتحاد كلباء مكسب
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أبدى حميد عبد الله، لاعب فريق عجمان، سعادته بتعادل فريقه أمام اتحاد كلباء، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.
عجمان اتعادل مع اتحاد كلباء سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإماراتي.
حميد عبد الله قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على التعادل، نقطة إيجابية لنا، فريق كلباء قوي للغاية، ويبحث عن الانتصار".
"النقطة من أمام #اتحاد_كلباء تعتبر مكسب"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2019
حميد عبد الله – لاعب فريق #عجمان: كل مباراة تختلف عن سابقتها.. و #كلباء درس فريقنا جيداً..#عجمان_اتحاد_كلباء #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yzbDLaK0QK
لاعب عجمان واصل: "النقطة تعتبر مكسب بالنسبة لنا، والثلاث نقاط كانت ستفرق بشكل كبير في مشوارنا".
عبد الله أردف: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، وفريق اتحاد كلباء أكيد شاهد مباراة فريقنا أمام العين واستعد جيدًا".
عجمان يحتل المركز السابع في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 28 نقطة.