لاعب عجمان: التعادل مع اتحاد كلباء مكسب

حميد عبد الله لاعب عجمان يتحدث عن التعادل مع اتحاد كلباء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى حميد عبد الله، لاعب فريق عجمان، سعادته بتعادل فريقه أمام اتحاد كلباء، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

عجمان اتعادل مع اتحاد كلباء سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

حميد عبد الله قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على التعادل، نقطة إيجابية لنا، فريق كلباء قوي للغاية، ويبحث عن الانتصار".

لاعب عجمان واصل: "النقطة تعتبر مكسب بالنسبة لنا، والثلاث نقاط كانت ستفرق بشكل كبير في مشوارنا".

عبد الله أردف: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، وفريق اتحاد كلباء أكيد شاهد مباراة فريقنا أمام العين واستعد جيدًا".

عجمان يحتل المركز السابع في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 28 نقطة.