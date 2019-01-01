لاعب شباب الأهلي: موسمنا لم ينتهِ وهدفنا الفوز

هل يفوز شباب الأهلي على النصر ويتمسك بأمل الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله النقبي، لاعب فريق شباب الأهلي دبي، على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في باقي المباريات بدوري الخليج العربي الإماراتي.

النصر سيواجه شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الجمعة، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

النقبي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نسعى لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، بدوري الخليج العربي".

وشدد النقبي على أن موسم الفريق لم ينتهي بعد الفوز بلقب كأس رئيس الدولة الإماراتي على حساب الظفرة.

محمد فضل يكشف عن مفاجأة رائعة للجماهير قبل بداية كأس الأمم الإفريقية.👊👊#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/jaQtvPNY4k — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

لاعب شباب الأهلي تابع: "سنخوض مباراة صعبة أمام النصر، والذي سيلعب على أرضه ووسط جماهيره".

واختتم النقبي تصريحاته قائلًا: "طموحنا هو الفوز ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات الماضية".

تابع المزيد من أخبار دوري الخليج العربي الإماراتي

فوز النصر على شباب الأهلي يعني تتويج فريق الشارقة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي.