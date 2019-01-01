لاعب شباب الأهلي دبي: فريقنا مازال لديه فرصة في تحقيق بطولة الدوري

شباب الأهلي ينافس الشارقة على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد وليد حسن لاعب شباب الأهلي دبي، أن فريقه مازال لديه فرصة في تحقيق بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، بالرغم من فارق النقاط بينه وبين الشارقة المتصدر.

وقال وليد في تصريحات صحفية: "الدوري لم يحسم بعد، فارق التسع نقاط ليس كبيراً، مازال هناك 21 نقطة في الملعب حتى الآن".

وواصل: "المهم لنا أن نخدم نفسنا بأيدينا، ولا نفقد أي نقطة في مشوارنا حتى نهاية الدوري ونأمل أن تخدمنا باقي نتائج الفرق الأخرى، سنعمل بكل قوة على الحفاظ على مركزنا على الأقل إن لم نتمكن من تحقيق بطولة الدوري، من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية".

وحول المدير الفني للفريق، قال وليد: "أروابارينا استطاع تغيير شكل الفريق، لقد نجح في توظيف اللاعبين بشكل صحيح كما أن صنع جو عائلي في الفريق، معه حققنا كأس الخليج العربي ووصلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ونحتل المركز الثاني في الدوري".

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الجدير بالذكر ان شباب الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن الشارقة المتصدر بعد لعب 19 جولة من بطولة الدوري.