لاعب سيلتا فيجو: أهمية أسباس لنا أكبر من ميسي لبرشلونة

تعرف على مقارنة مدرب سيلتا فيجو بين أسباس وميسي

أكد برايس مينديز، لاعب سيلتا فيجو، أنّ أهمية إياجو أسباس لفريقه أكبر مما يقدمه ليونيل ميسي بالنسبة إلى برشلونة.

سيلتا فيجو يحتل المركز الـ 18 في الدوري الإسباني ويصارع لتجنب الهبوط.

وقال مينديز في تصريحات صحفية: "أعتقد أن ميسي وأسباس يقدمان الكثير لفرقهما وغيابهما يؤثر بصورة واضحة على المردود العام داخل الملعب".

وتابع: "بالنظر للموسم الجاري، حينما غاب أسباس عن الفريق تراجعنا بصورة كبيرة أكثر مما حدث مع برشلونة بغياب ميسي. أعتقد أنّ إياجو أكثر أهمية لسيلتا من ليو لبرشلونة".

صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّ أسباس يحاول الاستمتاع في الملعب ومساندة زملائه على تقديم الافضل طوال الوقت.

هوب هوب هوب هوب😂



(🎥: IG\blindella.3) pic.twitter.com/m9rY5TfHpc — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

جدير بالذكر أنّ سيلتا فيجو يواجه ريال سوسيداد بحثًا عن الفوز للهروب من شبح الهبوط.

ويحاول برشلونة الابتعاد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الإسباني حينما يواجه أتلتيكو مدريد مساء الغد، السبت، في الجولة 31 من الليجا.