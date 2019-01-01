لاعب سيدني يدعو ريبيري للدوري الأسترالي: هنا يمكنك أكل الشرائح الذهبية بدون مشاكل

الكسندر باوميوهان لاعب فريق ويسترن سيدني يدعو الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني للدوري الأسترالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دعى الكسندر باوميوهان لاعب فريق ويسترن سيدني نظيره الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني للعب كرة القدم في الدوري الأسترالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باوميوهان وأكد خلالها أنه سيكون سعيدًا للغاية لو انضم النجوم أمثال ريبيري للدوري الأسترالي في المستقبل.

بايرن ميونيخ يتفادى المفاجأت في نصف نهائي كأس ألمانياhttps://t.co/7oTgU3UoJy — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٧ أبريل ٢٠١٩

وقال باوميوهان: "لا يمكنني تخيل وجود ريبيري هنا في أستراليا، النجوم الكبار مثل توريس وإنييستا ارتبطوا بالدوري الأسترالي عدة مرات لكنهم اختاروا اليابان والصين، هناك الأموال أفضل".

وأضاف: "قدوم ريبيري سيكون مفاجأة لا بأس بها، لكن بكل تأكيد سأحب أن أراه في الدوري الأسترالي في المستقبل الفريق هو والنجوم أمثاله".

ماركو رويس: لعبنا مباراة كارثية أمام بايرن ميونيخ

وأكمل: "في أستراليا يمكن للاعب كرة القدم أن يحصل على سلامه النفسي، هنا يمكن لريبيري أن يتناول أي عدد من شرائح اللحم الذهبية دون أن يزعجه أحدهم".

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت هجومًا حادًا على ريبيري عقب تناوله لشريحة لحم ذهبية بمبلغ مالي كبير وهو ما تسبب له في الكثير من المشاكل.