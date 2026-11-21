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يتابع برشلونة وعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن كثب هولمز جونيور زامورانو، قلب دفاع جيرونا البالغ من العمر 17 عامًا، بعد بروزه السريع هذا الموسم. ولفت الدولي الإسباني تحت 17 عامًا، الذي قضى ثلاث سنوات في أكاديمية ريال مدريد، أنظار كبار الكشافين في أوروبا بفضل هدوئه في الأداء وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

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الكشافون يراقبون لاعب ريال مدريد السابق

ووفقًا لشبكة "ESPN"، انضم برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أندية البوندسليجا في متابعة زامورانو مع جيرونا. وانتقل المدافع ذو الأصول الكولومبية من إسبانيول إلى أكاديمية ريال مدريد، وقضى فيها الفترة من 2021 إلى 2024، ثم عاد إلى كتالونيا. ورغم صغر سنه، شارك أساسيًا في ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم، كما استدعاه منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر.

ديكو يتحدث عن خطط تدعيم الدفاع

ويبحث هانزي فليك عن تدعيمات دفاعية منذ رحيل إينيجو مارتينيز، بعدما أجبرته إصابات أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإريك جارسيا على الدفع بفرينكي دي يونج في قلب الدفاع. كما أعار النادي رونالد أراوخو إلى ليفربول دون التعاقد مع بديل، لذلك يحتاج برشلونة إلى حل فوري في الميركاتو الشتوي، لا إلى مشروع طويل الأمد مثل زامورانو.

وسُئل المدير الرياضي ديكو عبر إذاعة "كاتالونيا راديو" عن التعاقد مع مدافع في يناير، فقال: "كل شيء ممكن. رأينا أن شافي إسبارت يفرض نفسه ويمنحنا خيارًا إضافيًا. صحيح أن الإصابات عقّدت الأمور، وبالطبع علينا أن نحلل ونجلس مع المدرب ونتخذ القرار. وإذا أردنا التحرك في يناير، فيجب أن نعرف جيدًا ما الذي نبحث عنه".

القدم اليسرى النادرة تجذب الاهتمام

وذكر التقرير أن برشلونة يتابع زامورانو "منذ فترة"، لأن النادي "يرى أنه يمتلك الإمكانات للانتقال إلى مستوى النخبة في المستقبل". ويقدّر مسؤولو التعاقدات بشكل خاص أنه يلعب بقدمه اليسرى، وهي ميزة نادرة في السوق الحالية. كما يقدّرون هدوءه في مباريات الكبار، وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط الدفاعي.

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ولا يُعد زامورانو المدافع اليافع الوحيد في القائمة المختصرة للنادي الكتالوني، إذ يرتبط اسم رود نايستاد أيضًا بانتقال محتمل في الصيف. وفي الوقت نفسه، يشارك زامورانو حاليًا في قطر إلى جانب عدد من مواهب برشلونة، من بينهم إبريما تونكارا، وهي فرصة أخرى للكشافين لتقييمه على الساحة الدولية.

كأس العالم يرفع أسهم المدافع الشاب

ومن شأن العروض القوية مع منتخب إسبانيا في قطر أن تزيد اهتمام كشافي البريميرليج والبوندسليجا قبل فترتي الانتقالات في العام المقبل. وعلى برشلونة أن يحسم أولًا قراره بشأن التعاقد مع قلب دفاع صاحب خبرة في يناير، لكن ضم مدافع شاب في الصيف يبقى مطروحًا بقوة. وبعد البطولة، ستكون مواصلة المشاركة أساسيًا مع ناديه مفتاح الخطوة التالية في مسيرة زامورانو.