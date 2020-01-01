لاعب ريال مدريد ينتقل إلى إشبيلية
اتفق فريق جيرونا الإسباني مع نظيره إشبيلية بخصوص انتقال لاعبه الشاب مارك جوال إلى صفوف النادي الأندلسي.
ولعب المهاجم رفقة فريق جيرونا هذا الموسم 22 مباراة نجح فيهم في تسجيل 6 أهداف.
وتوصل كلاً من الفريقين بانتقال اللاعب من الصيف المقبل حسب الحساب الرسمي لنادي جيرونا عبر "تويتر"، بعد أن ينتهي وجوده في ريال مدريد كاستيا.
☑️ El davanter, que acabarà la temporada al Real Madrid Castilla, ha participat en 22 partits i ha marcat 6 gols.Molta sort, Marc! #GironaFC pic.twitter.com/yGCRLPWFzi— Girona FC (@GironaFC) January 30, 2020
اللاعب الشاب بدأ في ناشئين برشلونة وبعدها انتقل إلى ريال سوسيداد، حيث ظهر لأول مرة باللونين الأزرق والأبيض وهو في سن التاسعة عشر فقط.
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ويعتبر اللاعب واحد من أهم المواهب التي من المرشح أن تلمع في مسابقة الدوري الإسباني في الفترة المقبلة، وسيكون فريق إشبيلية بوابة اللاعب لإبراز موهبته.
وتبلغ قيمة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً 2 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى أكثر الموسم المقبل.