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الدوري البرازيلي - باوليستا

لاعب ريال مدريد المستقبلي: تعرضت للتهديد في البرازيل

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Ivan Storti/Santos FC
موقف سلبي حدث لرودريجو مع سانتوس في الدوري البرازيلي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف رودريجو، لاعب سانتوس وريال مدريد المستقبلي، أنّه تعرض لتهديدات في مباراة أويستي من اللاعب كانو.

سانتوس انتصر بهدفين لهدف في الدوري البرازيلي ليصل إلى المركز العاشر.

وقال رودريجو في تصريحات عقب المباراة: "حينما راوغت كانو وجدته يتحدث معي بعد انتهاء اللعبة وهددني لو كررت الأمر سوف يتدخل بعنف".

وتابع: "قال لي سأجعلك قعيدًا للأبد لو استمريت باللعب بهذه الطريقة".

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من جانبه انتقد جان موتا، متوسط ميدان سانتوس، كانو بقوله: "إنّه لاعب معتاد على هذه الأمور، يتعامل مع شاب صغير بهذه الطريقة وأسلوب إرهابي غير مقبول في الملاعب".

رودريجو سوف ينضم إلى ريال مدريد في يوليو المقبل مقابل 45 مليون يورو.

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