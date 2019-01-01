لاعب ريال مدريد المستقبلي: تعرضت للتهديد في البرازيل

موقف سلبي حدث لرودريجو مع سانتوس في الدوري البرازيلي

كشف رودريجو، لاعب سانتوس وريال مدريد المستقبلي، أنّه تعرض لتهديدات في مباراة أويستي من اللاعب كانو.

سانتوس انتصر بهدفين لهدف في الدوري البرازيلي ليصل إلى المركز العاشر.

وقال رودريجو في تصريحات عقب المباراة: "حينما راوغت كانو وجدته يتحدث معي بعد انتهاء اللعبة وهددني لو كررت الأمر سوف يتدخل بعنف".

وتابع: "قال لي سأجعلك قعيدًا للأبد لو استمريت باللعب بهذه الطريقة".

"جئت لأشاهد ريال مدريد، لكنه لم يحضر" 🗨️

"أشعر بالاشمئزاز" 🗨️

"نحتاج لإقالة نصف اللاعبين مع المدرب، الأمر كان مريعًا" 🗨️



ردود أفعال جماهير ريال مدريد بعد خسارة ثاني كلاسيكو خلال أيام 🎙️ pic.twitter.com/cb2IlW780i — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 3, 2019

من جانبه انتقد جان موتا، متوسط ميدان سانتوس، كانو بقوله: "إنّه لاعب معتاد على هذه الأمور، يتعامل مع شاب صغير بهذه الطريقة وأسلوب إرهابي غير مقبول في الملاعب".

رودريجو سوف ينضم إلى ريال مدريد في يوليو المقبل مقابل 45 مليون يورو.