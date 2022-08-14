لاعب ريال مدريد السابق: لابورتا أحمق ورأسه كبير وبرشلونة مثل المافيا!

أعرب النجم الهولندي السابق رافاييل فان دير فارت عن استيائه من موقف فرينكي دي يونج بأكمله، قائلاً إن برشلونة يستحق العقاب بسبب معاملته للاعب خط الوسط بهذه الطريقة.
حيث يرغب الفريق الكتالوني في مغادرة متوسط ميدانه الهولندي هذا الصيف، حتى يتحسن وضع الفريق اقتصاديًا من حيث تخفيض فاتورة الرواتب، أو باستمراره لكن بعد تخفيض راتبه مجددًا.
وتحدث لاعب ريال مدريد السابق لقناة "Ziggo" الهولندية بعد اللقاء، ووصف ما يفعله برشلونة بـ "العار" كما سخر من رئيس النادي جوان لابورتا أيضًا.
حيث قال فان دير فارت: "كيف يمكنك شراء لاعبين وأنت لا تملك المال؟".
وواصل: "أجده وصمة عار، ولابورتا الذي يضحك في كل مكان برأسه الكبير، هذا الرجل يعتقد أنه الملك، لكنني أعتقد أنه أحمق بعض الشيء".
وتابع: "فرينكي؟ لا يمكنك معاملة الناس بهذه الطريقة، دي يونج يكسب الكثير؟ أنت توقع عقدًا ثم تفي بالعقد أو تغادر بشروط جيدة، ولكن ليس هكذا، هذه مافيا ويجب أن يعاقبوا".
July 24, 2022
وأضاف فان دير فارت أن هذا النوع من المعاملة يضع برشلونة في مكانة سيئة، فعلى الرغم من أن الفريق الكتالوني يظل كبيرًا، لكن هذه المواقف قد تضع صورة النادي في وضع مغاير.
واختتم: "اسم برشلونة على الخريطة أصبح سيئًا حقًا، إنه ناد رائع والجميع يريد اللعب هناك، لكن اعتبارًا من الآن، نحكم على الأمر بشكل مختلف وأجد أنه من العار أن تلعب من أجلهم".
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