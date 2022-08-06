لاعب ريال مدريد السابق: سنبقى فوق الجميع لكن سنخسر من فرانكفورت

نتيجة ستكون مفاجأة بكل تأكيد!

كشف اللاعب عمر ماسكاريل نجم إلتشي الحالي وريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت عن توقعه فوز الفريق الألماني في مباراة كأس السوبر الأوروبي المنتظرة بين الفريقين.

جاء هذا في تصريحات ضمن حوار صحفي مع صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن النادي الملكي قادر على الفوز بأي بطولة حتى لو لم يكن في أفضل أحواله.

وقال ماسكاريل: "آينتراخت سيحقق لقب السوبر، بهدفين لهدف وحيد، وسيسجل كل من كوستيتش وبوري، بالإضافة إلى بنزيما من ريال مدريد".

وأردف عن سبب رحيله عن الملكي: "في الواقع لم أكن مستعدًا للعب لريال مدريد، لقد فكرت في الأمر كثيرًا، لكنني كنت صغيرًا وأحتاج للتطور".

وعند سؤاله عن الفريق الذي يكن له الاحترام الأكبر بين برشلونة وريال مدريد قال: "مدريد سيبقى مدريد لقد أثبتت السنوات الماضي ذلك، لقد فازوا بالدوري ودوري الأبطال".

وأضاف: "صحيح أن برشلونة قام بصفقات جيدة للغاية، لكن لا يجب التقليل من ريال مدريد، ما حققوه في السنوات الماضية لم يحقق أي فريق آخر، وكان عن استحقاق".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يواجه آينتراخت يوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الأوروبي، حيث توج الملكي باللقب الـ 14 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما حقق آينتراخت الدوري الأوروبي بعد مشوار صعب واجه فيه برشلونة ووست هام وغيرهم.