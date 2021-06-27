لاعب ريال مدريد السابق: إسبانيا لم تتأثر بغياب لاعبي المرينجي

يرى لاعب ريال مدريد السابق أن غياب لاعبي فريق العاصمة عن منتخب إسبانيا ليس غريبًا ولم يؤثر على منتخب بلاده.

لا يعتقد ماركوس يورينتي لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد أن غياب لاعبي ريال مديد عن منتخب إسبانيا في يورو 2020 أثر على منتخب بلاده.

وتخلو قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2020 من لاعبي ريال مدريد لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها لاعبو ريال مدريد عن منتخب إسبانيا في البطولات المجمعة؟

كيف يرى يورينتي غياب لاعبي ريال مدريد عن إسبانيا؟

وتحدث يورينتي عن غياب لاعبي ريال مدريد عن المنتخب الإسباني خلال حوار له مع صحيفة "آس" وقال: "الخصوم يرون هذا غريبًا لكن لا أعرف إن كان ذلك غريبًا. الأمر لم يحدث كثيرًا لكن ظروفًا دفعت لذلك".

وتابع لاعب أتليتكو مدريد "المدرب قرر عدم استدعاء أي لاعب من هذا الفريق وهو أمر لا يحدث عادة".

وكان لويس إنريكي مدرب إسبانيا قد استبعد لاعبي ريال مدريد من قائمة بلاده مؤكدًا فيما بعد أن من كان بإمكانه ضمهم من فريق العاصمة مصابين وليسوا لائقين بدنيًا.

وواصل لاعب ريال مدريد السابق "الآن إسبانيا يمكن أن تواجه كل المدريديستا المشاركين في بطولة اليورو".

وتلتقي إسبانيا يوم غدٍ الإثنين في ثمن نهائي يورو 2020 مع كرواتيا التي يعد قائدها لوكا مودريتش واحد من أعمدة فريق ريال مدريد.

هل تأثر منتخب إسبانيا بغياب لاعبي ريال مدريد؟

وأردف لاعب أتليتكو مدريد عن غياب لاعبي ريال مدريد "لم ألاحظ تأثيرًا علينا على الإطلاق. مدريد نادٍ به لاعبين عظماء يمثلون المنتخب الوطني".

ولعب ماركوس المتوج الموسم المنقضي مع أتليتكو بلقب الدوري الإسباني في الفريق الأول لريال مدريد 3 مواسم تقريبًا وهو خريج أكاديمية المرينجي الذي انضم له بعمر الثالثة عشر لكنه رحل في 2019 إلى أتليتكو مدريد.

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