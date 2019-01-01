لاعب روما الشاب يهدد صفقة هيجواين

هيجواين يقترب من الانضمام لصفوف روما ولاعب الفريق الشاب المطلوب في يوفنتوس قد يعقد الصفقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن انضمام اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف روما الإيطالي قد اقترب للغاية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي العاصمي حصل على الإذن للتفاوض مع هيجواين على الشروط الشخصية.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقًا مبدأيًا قد تم بين ممثلي اللاعب وفريق روما، في ظل تقبل نجم يوفنتوس لواقع أنه سيرحل عن البيانكونيري هذا الصيف.

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وكشفت الصحيفة أن تعقيدًا كبيرًا قد تشهده الصفقة في الساعات المقبلة، عقب أن أغلق روما الباب بشكل نهائي أمام رحيل لاعبه الشاب أليسيو ريكاردي.

ويعد ريكاردي ضمن أهداف فريق يوفنتوس، وكان الفريق يسعى للحصول على خدمات ضمن صفقة ضم روما لهيجواني من صفوف البيانكونيري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن روما يسعى لتصعيد لاعبه الشاب الذي يقوم بعدة أدوار في وسط الملعب للفريق الأول خلال الموسم الجديد.