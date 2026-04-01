لاعب دفاع هولندي من الدوري الممتاز قد يضطر إلى التخلي عن مسيرته الدولية مع سورينام

أفادت شبكة ESPN بعد ظهر الأربعاء أن دانيلو دوكي لن يلعب في المستقبل مع المنتخب الوطني لسورينام. سيتعين على المدافع الروتردامي الذي يلعب في صفوف يونيون برلين أن يتخلى عن حلمه باللعب مع المنتخب الوطني.

وقد بذل الاتحاد السورينامي لكرة القدم جهوداً طويلة للحصول على تأهيل دوكي للعب. وكان المدافع في فريق يونيون برلين يرغب بشدة في اللعب لصالح سورينام، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لم يمنحه التأهيل اللازم.

ووفقًا لـ ESPN، فإن الطعن في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لم يسفر عن أي نتيجة. "لعب دوكي في الماضي مع منتخب هولندا للشباب. وعندما شارك آخر مرة مع منتخب هولندا للشباب، لم يكن يحمل جواز سفر سورينامي بعد. ولذلك، فإن الانتقال إلى اتحاد آخر غير ممكن."

لكن المتحدث باسم دوري VriendenLoterij Eredivisie يكتب عن مسألة لافتة للنظر. "نظرًا لأن حارس مرمى أياكس مارتن بايس شارك أيضًا في تلك المباراة وسمح له لاحقًا بالانتقال إلى الاتحاد الإندونيسي، اعتقدت سورينام أنها ستتمكن من الطعن بنجاح في قرار الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية."

"لكن محكمة التحكيم الرياضية أيدت قرار الفيفا"، كما أكدت مصادر لـ ESPN. "ليس من الواضح لماذا لم يُسمح لدوكي بالانتقال إلى اتحاد آخر بينما سُمح لبايس بذلك."

يبدو أن دوخي يمكنه نسيان مسيرته الدولية. لا يزال بإمكان المدافع البالغ من العمر 27 عامًا اللعب في المنتخب الهولندي، لكنه يواجه منافسة شديدة هناك.

في غضون ذلك، يقضي دوخي أشهره الأخيرة في برلين. وقد تطور في السنوات الأخيرة ليصبح مدافعاً ممتازاً في الدوري الألماني، ويمكن التعاقد معه دون دفع أي رسوم انتقال.