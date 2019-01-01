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دوري الخليج العربي

لاعب دبا الفجيرة: سنعطي كل ما لدينا للبقاء في الدوري

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إدريس فتوحي يتحدث عن البقاء في الدوري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص إدريس فتوحي، لاعب فريق نادي دبا الفجيرة، على توجيه التهنئة إلى زملائه اللاعبين، بعد المستوى الجيد خلال مواجهة الجزيرة.

دبا الفجيرة تعادل مع الجزيرة بهدفين لمثلهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

فتوحي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أهنئ اللاعبين على الأداء، والنقطة ثمينة وفريق الجزيرة كان يطمح للفوز للحصول على المركز الثاني".

إدريس فتوحي تابع: "سنبقى في الدوري إن شاء الله، ومازالنا نمتلك الحظوظ للاستمرار بدوري المحترفين هذا الموسم".

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وأردف: "لاعبو دبا الفجيرة يطبقون التعليمات جيدًا، ولا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم ، وهو تحدي جميل بالنسبة لنا".

واختتم لاعب دبا الفجيرة تصريحاته قائلًا: "لا نمتلك شيئًا لنخسره، وسنعطي كل ما لدينا خلال الخمس مباريات المتبقية، وسنفوز بالتحدي ونستمر بالدوري".

دبا الفجيرة يحتل المركز الأخير بترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 12 نقطة.

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