لاعب جور ماهيا الكيني يحتفل بنفس طريقة شقيقه الراحل بعد هدفه في الزمالك

الزمالك يخسر من جور ماهيا برباعية مقابل هدفين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت مباراة جور ماهيا الكيني والزمالك، احتفال دينيس أوليتش، الذي سجل الهدف الرابع في مرمى الفريق الأبيض، بنفس طريقة شقيقه الراحل ستيف.

الزمالك خسر من جور ماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت مصارد صحفية إلى أن دينيس أوليتش، قام بالاحتفال على نفس طريقة شقيقه الراحل ستيف، والذي كان قد سجل هدفًا في مرمى الزمالك عام 1998.

آخر فوز لـ #الزمالك في الكونفدرالية خارج أرضه كان منذ 3 سنوات و 5 أشهر و9 أيام = 1260 يومًا.🙃🙃#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LApNfAyxY4 — جول مصر (@goaleg) February 3, 2019

هدف دينيس أوليتش جاء بطريقة رائعة، بعدما قام بمراوغة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، وقام بتصويب الكرة في المرمى.

الزمالك لم ينجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى في نسخة 2019 من كأس الكونفدرالية، بعدما خسر على يد فريق جورماهيا بأربعة أهداف لهدفين.