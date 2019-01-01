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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

11 لاعب جديد ينتظرون المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والهلال

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المباراة تجمع كلا الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة السعودية والعربية مواجهة من العيار بين فريقي الاتحاد والهلال، في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، والتي تقام مساء اليوم.

المباراة تجمع كلا الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قمة مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء.

وشهد الميركاتو الشتوي الأخير تغير كبير في قائمة الفريقين بإضافة لاعبين جُدد، وهو ما حدث مع الاتحاد بالتحديد وبشكل أكبر نظراً لتخليه عن بعض اللاعبين، والتعاقد مع أكثر من صفقة.

مباراة الكلاسيكو اليوم تشهد حضور العديد من الأسماء الجديد التي ستظهر في مباراة الكلاسيكو للمرة الأولى في تاريخها، وبالتأكيد ستكون أجواء جديدة عليهم.

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وفيما يلي نُلقي الضوء على اللاعبين الجُدد في مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال :

الاتحاد : يتواجد في الاتحاد العديد الأكبر من اللاعبين سواء على الصعيد المحلي أو المحترفين والذي يتمثلون فيما يلي : (مروان دا كوستا - سيكو سانوجو - عبدالله العمار - عبدالعزيز البيشي - غاري رودريغيز - الكساندر بريجوفيتش - ياسين برناوي).

 الهلال : الزعيم الهلالي استغل الشتاء وعقد 4 صفقات وهي (هتان باهبري - ميلوس ديجنيك - جوناثان سوريانو - سباستيان جيوفينكو).

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