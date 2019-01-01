لاعب تونس: تركيزي مع المنتخب رغم وفاة أخي وسنحقق أفضل النتائج

نسور قرطاج في مواجهة صعبة أمام أنجولا والجميع جاهزون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد وجدي كشريدة؛ لاعب منتخب تونس، على تعهد لاعبي الفريق على تحقيق نتائج إيجابية خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019، موضحًا أنه رغم وفاة أخيه إلا أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

لاعب نسور قرطاج تلقى نبأ وفاة أخيه خلال تواجده في معسكر المنتخب قبل أيام قليلة، من استعدادات تونس لانطلاق مشوارها بملاقاة أنجولا.

نسور قرطاج يستهلون مشوارهم في النسخة الـ32 من الكان، غدًا الإثنين، بملاقاة أنجولا، على استاد السويس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقال كشريدة، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر كلًا من عزاني في أخي، هذا قضاء الله، المصاب ليس هين، لكن الحياة لا تتوقف، وأنا أركز تمامًا مع الفريق، وأعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وأضاف: "هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة، قمنا بفترة إعداد ممتازة وحققنا نتائج جيدة بالمباريات الودية، وإن كان الأمر يختلف في اللقاءات الرسمية إلا أن عدد كبير من لاعبي المنتخب لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف".

اللاعب الشاب اختتم: "تعهدنا نحن اللاعبين ودائمًا ما نتحدث سويًا حول تحقيق الفوز في كافة المباريات، لدينا رغبة قوية في تقديم بطولة رائعة".

يذكر أن تونس تنافس ضمن المجموعة الخامسة بالنسخة الـ32 من الكان، حيث تلاقي مالي في الجولة الثانية بـ28 من الشهر الجاري ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.