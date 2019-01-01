لاعب تشيلسي السابق يشيد بقرار استبعاد كيبا أمام توتنهام

قرار رائع من ساري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وافق الدولي الإنجليزي الأسبق، جو كول، ولاعب تشيلسي وليفربول، على إبعاد الحارس الإسباني كيبا، عن التشكيل الأساسي للبلوز أمام توتنهام.

وأثار الحارس الإسباني الأغلى في التاريخ الجدل، بعدما رفض قرار ساري في الخروج بالدقائق الأخيرة من مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ورفض الحارس الخروج لصالح الأرجنتيني ويلي كابايرو، بعدما سقط أرضاً من الإصابة، ليرفض قرار مدربه ساري.

وأبدى الحارس اعتذاره، عقب نهاية اللقاء، التي شهدت تتويج مانشستر سيتي بعد الفوز بركلات الترجيح.

وعلق جو كول عبر بي تي سبورت على تواجد كابايرو كحارس أساسي في الديربي اللندني أمام توتنهام بالجولة 28 من البريميرليج: "لقد كان على دائرة الاهتمام، لقد كنا نتحدث مبكرًا ولقد أتخذ ساري القرار الصحيح، أثبت أنه القائد وتلك رسالة للجميع".

تشكيلة ساري لمواجهة توتنهام 📝🔵🔵

هل لاحظتم تغيير في حراسة المرمى🤔 pic.twitter.com/DWhBC5oBCY — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وواصل كول: "الضغط سيكون على كابايرو، الأداء، وتلك رسالة على الأمد الطويل في الفريق والمجموعة، لا يوجد من يخالفه الرأي سيكون متواجدًا، أنه قرار رائع".

وشارك كيبا في جميع لقاءات البلوز الموسم الحالي بالبريميرليج، ليكون لقاء اليوم هو غيابه الأول والفرصة الأولى للأرجنتيني.