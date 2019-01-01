لاعب تشيلسي السابق: هازاد ليس ميسي ليسجل 40 هدفًا

تعرف على تصريحات بيرلي حول مستوى هازارد مع تشيلسي

أكد كريج بيرلي، لاعب تشيلسي السابق، أنّ إيدين هازارد، جناح البلوز، لا يمتلك إمكانيات هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، ولن يستطيع تسجيل 40 هدفًا كل موسم.

هازارد سجل 19 هدفًا في 46 مباراة بجميع المباريات التي لعبها خلال الموسم الجاري.

وقال بيرلي في تصريحات لشبكة ESPN: "الأزمة في تشيلسي أن الخطة الأولى والثانية والثالثة هي مرر الكرة لهازارد".

وتابع: "حينما يخسر هازارد الكرة أو يفشل في التعامل معها فإن الفريق يستمر أيضًا في اللعب له".

لاعب البلوز في تسعينيات القرن الماضي أشار إلى أنّ البلجيكي لا يمتلك قدرات ميسي في تسجيل 40 هدفًا كل موسم ولا يمكن بناء العمل الهجومي عليه وحده.

1⃣ مانشستر سيتي - 89 نقطة



لعب 35 - فوز 29 - تعادل 2 - خسارة 4



بيرنلي (✈️)

ليستر (🏟️)

برايتون (✈️)



2⃣ ليفربول - 88 نقطة



لعب 35 - فوز 27 - تعادل 7 - خسارة 1



هدرسفيلد (🏟️)

نيوكاسل (✈️)

وولفرهامبتون (🏟️)



من يحصد اللقب في النهاية؟ 🏆 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "على الجميع التحلي بالمسئولية والعمل كفريق لأجل سد الفراغات التي تظهر بسبب الاتكالية على هازارد. العمل الجماعي سبب نجاح تشيلسي".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.