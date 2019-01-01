لاعب بورنموث يتفوق على هازارد وميسي بعد لدغه لتوتنهام!

ريان فريزر لاعب بورنموث يصبح أكثر لاعبي البريميرليج صناعة للأهداف في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح ريان فريزر لاعب فريق بورنموث أكثر لاعبي البريميرليج صناعة للأهداف هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.

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اللاعب الأسكتلندي كان قد نجح في صناعة هدف فوز فريقه على توتنهام هوتسبر في المباراة التي انتهت بهدفٍ دون رد في الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

صاحب الخامسة والعشرين من عمره سدد أيضًا تسديدتين على مرمى الخصم، وصنع تسع تمريرات حاسمة وجميع مراوغاته كانت ناجحة.

فريزر تعرض للتدخل العنيف مرتين، وحصل على تقييم 9.09 من 10 من قبل موقع "هو سكورد" الشهير.

وأصبح فريزر متفوقًا على كلًا من إدين هازارد وليونيل ميسي نجمي تشيلسي وبرشلونة على الترتيب، من حيث عدد الأهداف التي صنعها كل لاعب في بطولات الدوريات الخمس الكبرى.

ولا يتفوق على فريزر في هذا الرقم سوى اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بوروسيا دورتموند.