لاعب برشلونة الصاعد: "الحياة تكون أسهل حين تمتلك ميسي"

ميراندا لاعب برشلونة الصاعد يبدي انبهاره بنجم الفريق ليونيل ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشف ظهير برشلونة الصاعد ميراندا صاحب الـ 18 عامًا عن النصحية التي تلقاها من ليونيل ميسي قبل المشاركة في أول مباراة رسمية له في الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان ميراندا قد بدأ أساسيًا في مباراة الثلاثاء بين برشلونة وتوتنهام، تلك التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبأ.

وقال ميراندا بعد المباراة: "إنه شيء مميز أن تلعب مع برشلونة، وشيء أكثر تميزًا أن تشارك مع الفريق الأول في عمر صغير، إنها فرصة لحصد المزيد من الخبرة من خلال هؤلاء النجوم التي طالما حلمت باللعب معهم.

وأضاف: "ميسي حدثني كثيرًا قبل المباراة، لقد تحدث معي كثيرًا قبل كل مباراة لعبتها مع الفريق الأول، حديثه زادني ثقة وجعلني متحمسًا للمشاركة بشكل أكبر.

وتابع: "في الحقيقة أنا محظوظ لأن مسيرتي مع الفريق بدأت في وجود ميسي، الأمور في وجوده تصبح أكثر بساطة، في الحقيقة الحياة تصبح أسهل في وجود ليو بكل تأكيد"

يذكر أن ميراندا كان قد أدى مباراة كبيرة أمام توتنهام، في مباراة لعب فيها المدرب إرنستو فالفيردي بأغلب اللاعبين البدلاء، ونجح في تحقيق التعادل بهدف لمثله.