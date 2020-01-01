لاعب برشلونة السابق يطلب من ميسي الرحيل والعودة للأرجنتين

هل يغادر ميسي النادي الكتالوني قريبًا؟

دعّم خافيير ماسكيرانو، لاعب إستوديانتيس ومدافع برشلونة بين 2010 و2018، أسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي للعودة مجددًا إلى الدوري الأرجنتيني.

ماسكيرانو رحل إلى إستوديانتيس خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد انتهاء عقده في الصين.

وقال ماسكيرانو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "كل شيء وارد الحدوث، وبالنسبة لميسي الأمر يتعلق على رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته في الأرجنتين".

وتابع: "هناك أيضًا عامل العائلة وإن كانت رغبتهم البقاء في كتالونيا أو الانتقال والعيش في الأرجنتين، هناك العديد من العوامل التي تتحكم في قرار اللاعب".

صاحب الـ 35 عامًا أكد أنّه لو قرر ميسي العودة سوف يقفز من الفرحة بسبب الجودة التي سيضيفها إلى الدوري والبلاد".

وأردف: "عودتي للأرجنتين لن تكون بنفس قيمة عودة ليو، إنّه أفضل لاعب في العالم وله مكانة كبيرة في قلوب الجمهور هنا".

ماسكيرانو بدأ مسيرته الكروية مع ريفير بليت قبل أن يرحل إلى أوروبا ليستمر 14 عامًا أغلبها في برشلونة ليعود مرة أخرى إلى الدوري المحلي.

ولعب ميسي 708 مباراة مع برشلونة سجل 620 هدفًا وحقق 34 بطولة ليكون الأكثر تتويجًا بالألقاب مع النادي الكتالوني.