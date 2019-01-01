لاعب بايرن ميونخ السابق يطلب تكرار تجربة ألونسو

تعرف على رأي لاعب بايرن ميونخ في حظوظ البافاري في الفوز بالدوري الألماني والتعاقد مع صفقات شابة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ماركوس بابل، لاعب بايرن ميونخ السابق، صعوبة التتويج ببطولة الدوري الألماني والمنافسة مع بروسيا دورتموند كما طلب تكرار تجربة تشابي ألونسو.

بايرن ميونخ يبتعد عن الصدارة بفارق 7 نقاط كاملة بعد مرور 20 جولة في المنافسة بالدوري الألماني.

وقال بابل في تصريحات لـ "أومنيسبورت": "سبع نقاط فارق كبير مع دورتموند المستقر، ولا أمتلك أي انبطاع أننا قد نحصل على لقب الدوري الألماني، الفريق لم يظهر بالصورة القوية المعتادة منه خلال السنوات الماضية".

وتابع: "لست سنوات منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا آخر مرة والفريق دائمًا ينافس على هذا اللقب. أعتقد أنّ علينا التركيز أكثر عليه ومحاولة الخروج ببطولة التشامبيونزليج".

بايرن ميونخ حقق دوري الأبطال 5 مرات آخرها في 2013 بعد التغلب على بروسيا دورتموند في النهائي.

عيد ميلاد سعيد.. كيميتش! 🎈



153 مباراة مع بايرن ميونخ 🔴

38 مباراة دولية 🇩🇪

3 بوندسليجا 🏆🏆🏆

1 كأس ألمانيا 🏆

3 سوبر ألماني 🏆🏆🏆



أرقام ليست سئية للاعب بعمر 24 عامًا.. أليس كذلك؟ 😅 pic.twitter.com/sNzyPK95pH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وأردف: "سياسة التعاقد مع المواهب الشابة أمر جيد للغاية ولكن يجب الحرص حتى لا يتحول الفريق للرديف".

واختتم: "علينا التعلم من تجربة التعاقد من تشابي ألونسو من ريال مدريد، فرغم أنّه كان بعمر 31 عامًا لكن أضاف الكثير لخط الوسط بما يمتلك من خبرات بجانب المواهب الشابة".

ويحاول بايرن ميونخ التعاقد مع أودوي هودسون من تشيلسي بعد أن فشل في جلبه خلال يناير الماضي.