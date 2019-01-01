لاعب باريس سان جيرمان: أريد اللعب لمنتخب مصر

عمر ياسين يختار مصر بدلًا من فرنسا والجزائر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اختار عمر ياسين، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تمثيل منتخب مصر، عن منتخبي الجزائر وفرنسا.

عمر ياسين صاحب الـ19 عامًا، انضم لصفوف معسكر منتخب مصر الأوليمبي الأخير، والذي أقيم في إسبانيا، تحت قيادة شوقي غريب.

ياسين قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني وزملائي استقبلوني بشكل جيد خلال معسكر منتخب مصر، وأريد اللعب للفراعنة".

لاعب باريس سان جيرمان تابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر يتواصل معي في باريس، وألعب في فريق تحت 19 عامًا، ويتبقى عام واحد في العقد".

💡 لو سألتكم عن المدرب الاستثنائي ربما أول من سيخطر ببالكم هو مورينيو لكن مهلًا

هناك استثنائي آخر، وأكثر غروروًا من مورينيو 😅

هوايته المفضلة كانت معانقة المجد ذاته✨



تُرى كيف فاز نوتينجهام فورست بدوري الأبطال مرتين متتاليتين؟👀

الإجابة هي براين كلوف



أهلًا بكم في #حكايات_جول🤝 pic.twitter.com/PoiZttVT0C — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

اللاعب المصري أردف: "أتطلع للعب ضمن صفوف الفريق الأول لباريس سان جيرمان، ولكنني لا أعلم هل سأستمر أم لا".

وأشار عمر ياسين إلى أنه سيتابع كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال يونيو المقبل، وأنه يتوقع تتويج الفراعنة باللقب.

عمر ياسين يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو مواليد فرنسا لأب مصري وأم جزائرية، ويحمل الجنسيات الثلاث.